Arnaud GABET

Professionnel du Marketing et de la Vente, diplômé de l'ESCEM, j'ai pres de 25 ans d'expérience dans des groupes internationaux leaders en santé et en agro-alimentaire, GMS et Pharmacies.

Depuis 10 ans je gère des équipes marketing et ventes dans le domaine de la santé, sur différents domaines, OTC et Ethique, du dentaire à la pneumologie, du sevrage tabagique au laits infantiles. Cela me permet de mettre en pratique toutes mes expériences développées, en Grandes Surfaces, cabinets de médecins spécialistes, ou généralistes, facultés et hôpitaux.

Mon expérience commerciale comprends la négociation en GMS, la gestion de réseaux de délégués pharmaceutique ou de réseaux de visite médicale, le management de grands comptes OTC.

Durant 15 ans dans la "Grande Consommation", je suis devenu un expert du Category Management et du marketing opérationnel. Comportement du "consommacheteur" / shopper, aide à la vente et à la revente, merchandising, mécanismes promotionnels, publicité sur le lieu de vente, assortiments, interface marketing / vente. J'aime le point de vente, lieu de toutes les rencontres, terrain d'achèvement de toute stratégie marketing et commercial, espace en changement continu, reflet de l'évolution de notre société.

Pour autant le marketing stratégique et le marketing produit sont ma marque de fabrique. Le métier de "marketeur", j'ai eu la chance de l'apprendre sur le marché ultra compétitif et concurrentiel de l'ultra-frais, ou chef de produit, j'ai pu travailler sur tous les points du mix marketing, brief produit R&D, packaging, communication multi-canaux, marque, gamme, et développer mon expérience des etudes de marché et des panels distributeur et panels consommateurs.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Management d'équipes

Management commercial

Category management

Marketing stratégique

Formation

Santé

Industrie pharmaceutique

Marketing produit

OTC

Trade Marketing

Dentaire

negociation commerciale

Mass Market

circuit GMS