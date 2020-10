Arnaud GARING

Agent Commercial à mon compte depuis novembre 2019, je développe et gère la commercialisation et l'implantation de jeunes marques dans l'univers du Mobilier Design, des Objets et Accessoires Décoration auprès de clients Grands Comptes, Retail et BtoB dans le Grand Est et en Ile-de-France.



Un background professionnel complémentaire, au service de mon process de vente :

+ 20 années de conseil, développement, gestion stratégique, marketing et commerciale de comptes clés en Agences de Communication - Marketing Opérationnel, chez l'annonceur et dernièrement en tant que Consultant indépendant dédié aux start up.

Un relationnel client fort et approuvé jusquaux plus hauts niveaux hiérarchiques

Une forte expérience du dispositif daide à la vente dédié aux commerciaux et au trafic en points de vente (retail)

Une forte culture de la connaissance, de la valeur et de la satisfaction client BtoB - BtoC

Une expertise des plans opérationnels Marketing et Communication au service des enjeux image et business de la marque.