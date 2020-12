Arnaud GAUTIER

Suite à l'obtention de mon diplome de commerce international j'ai décidé de monter une entreprise rejoignant deux hobbies, les réseaux sociaux et la High Tech.



Valeurs Actuelles a présenté dans "la semaine High-tech" dans l'édition d'aout 2011 le bracelet développé par Addmefor: " Voici un bracelet qui va développer votre lien social ! Pensé pour les accros aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin…), il permettra à la personne que vous venez de rencontrer de vous retrouver en un clin d'oeil et une poignée de main. Lorsqu'il scanne le logo du bracelet avec son téléphone portable, votre interlocuteur est dirigé vers votre page Addmefor. Y apparaissent vos profils sur les différents réseaux sociaux auxquels vous appartenez. Il est aussi possible de renvoyer vers un site internet et de transformer ce bracelet en outil de communication branché pour votre entreprise sur www.addmefor.com".







Connaissances informatiques :

Logiciels : Suite MS Office, Cubase, EBP, ADOBE CS3

Systèmes d'exploitation : Mac OS, Windows, Linux





Connaissances techniques :

Réseaux informatiques, périphériques, QRcode, Flashcode, NFC





Connaissances linguistiques :

Français : Langue Maternelle

Anglais : Bon Niveau (Toeic: 750)

Espagnol : Bon Niveau



Mes compétences :

Marketing

Management

Informatique

Gestion de projet

Développement commercial

Communication

Business development

Linux

Mac OS

Microsoft Windows

NFC

Réseaux informatiques & sécurité

EBP