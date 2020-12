Arnaud MAGNIEN

Diplomé d'un master professionnel "génie physiologique et informatique" à l'université de Poitiers, ma formation m'apporte des compétences en ingénierie informatique, sciences du vivant et en gestion de projet.



Actuellement chef de projet dans le domaine de la santé ; mes précédentes missions furent chez Siemens en Italie, Rolls-Royce en Angleterre et Wonderware France.



Travaillant dans différents domaines (Santé,industrie pharmaceutique, discret, process), j'ai pu acquérir des compétences techniques et fonctionnelles lors de mes stages et précédentes missions, ainsi qu'une capacité d'adaptation rapide.



Enfin, je maîtrise l'anglais en supplément de ma langue natale.



Mes compétences :

Intouch

MES

Business Intelligence

International

Wonderware

Industrie

Conseil

Informatique

Gestion de projet

Formation

Développement informatique