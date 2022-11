Arnaud PARTIE

Chargé de l'intégration de nouveaux services de contrôle par scanner dans le cadre d’un contrat gouvernemental avec la République du Niger avec la mise en place de 3 sites d'exploitations, mes compétences s'articulent principalement autour des axes suivants:



> Management

> Expertise technique et opérationnelle :

• en processus douaniers.

• dans le domaine du contrôle non intrusif par scanner.

> Connaissances des marchés gouvernementaux dans le cadre de Partenariats Public Privé (continent africain).

> Relations avec les différents acteurs et intervenants locaux (privés ou étatiques).



Management de projet :

> Pilotage de projets complexes.

> Préparation et gestion de business cases.

> Maitrise des projets (de la conception à l’exécution).

> Etablissement de programmes de transfert de compétences adaptés au client.



Management des opérations :

> Direction d’entités multi sites.

> Management opérationnel d’équipes pluridisciplinaires dans un environnement en mutation.



Administration interne :

> Organisation, plan d’action.

> Préparation de budgets annuels (CAPEX et OPEX).

> Pilotage de la performance

> Formation du personnel.



Connaissances en: Comptabilité et Ressources humaines.



Mon experience en management de projets et d’équipes, me permettra d'élargir mes perspectives dans un rôle de Direction dans le développement des affaires, projets ou de Direction Générale dans une succursale.



Je reste mobile à l'international.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Analyse environnementale