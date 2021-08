Je suis dessinateur projeteur en VRD et aménagements urbains depuis 2004.

Titulaire d'un DUT Génie Civil, je maitrise et utilise quotidiennement :

- Autocad & Covadis

- Outils office



Mes compétences :

Covadis et des logiciels de dimensionnement

Excel

Informatique

Partage des Connaissances

Word

Autocad

Travail en équipe

BTP

Projeteur

Génie civil

Dessin

COVADIS