Arnaud POUZOLS

Après des études dans le bâtiment (BAC Génie Civil + BTS Bâtiment) puis dans l'informatique (BTS Informatique de Gestion orienté Développement d'Applications) j'ai saisi l'opportunité d'un CDI à INGEDIA en 2004 en tant que dessinateur DAO en Hydraulique et Assainissement.



En 2005 j'ai évolué vers un poste de Technicien Informatique au ceint de l'agence INGEDIA Bron. (50 à 60 personnes, 8 serveurs)

Dans un environnement mixte (Linux et Windows, suite à la migration des serveurs en Novell) je me suis formé sur le tas avec pour objectifs la proximité avec les utilisateurs (Helpdesk), les évolutions systèmes et le développement de nouvelles solutions (IT).



Évolution en 2013 vers un poste de Correspondant Informatique sur le plan National, supervisant les systèmes de 10 agences et d'environ 250 collaborateurs.



En 2015, la multiplication des projets du groupe et une réorganisation interne m'ont permis de devenir chef de projet sur le plan national. (17 agences et 400 collaborateurs)



Mes missions concernent aussi bien le technique (suivi d'évolutions logiciels, développement et mise en place de solutions, dépannage soft&hardware, webmastering) mais aussi l'administratif (tout ce concerne les achats, comparatifs, planning, budgets et gestion).



J'ai eu l’opportunité au cours de ma carrière de m'investir dans la Qualité (Normes 9001, 14001 Environnementales, 18001 SSE) en tant que membre du CHSCT (Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail)



Mes compétences :

Windows

Informatique

Linux

Réseau

HTML

Novell Netware

Autocad

ZenWorks

GroupWise

Visual Basic for Applications

Visual Basic

VMware

VBScript

RAID

Personal Home Page

OpenOffice

MySQL

Microsoft Windows Server 2008R2

Microsoft Office

Microsoft Exchange Server

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

Helpdesk

VLAN

Formateur

Gestion de projet

Réalité virtuelle