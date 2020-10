Fort d'une expérience riche et diverse de plus dix ans ainsi que d'une reprise d'études post-bac à vingt-cinq en Management des territoires et en Ingénierie de projets.



Mes compétences :

Développement des territoires

Etudes et prospectives

Microsoft Excel

Gestion des territoires

Économétrie

Économie

Rédaction de propositions

Marketing territorial

Rédaction de rapport

Stratégie

Gestion de projet

Organisation

Management de projets innovants

Diagnostic