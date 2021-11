Arnaud SOULATGE

Âgé de 42 ans et fort d'une expérience de près de 20 ans dans l'administration publique (secteur Défense), j'ai récemment créé mon entreprise et fait de l'une de mes passions mon activité professionnelle.



Faire de bons investissements immobiliers et/ou financiers, optimiser sa fiscalité, financer un projet de vie, préparer sa retraite ou la transmission de son patrimoine... Je conseille, met en place les solutions retenues et m'occupe du suivi de mes clients investisseurs.



J'apporte un conseil indépendant et donc par définition plus objectif que dans d'autres structures à vocation commerciale. Le suivi des personnes que je rencontre et qui m'ont fait confiance me permet d'être recommandé.



J'anime également des conférences sur le domaine des investissements, de la préparation de sa retraite ou de la nécessité d'avoir une bonne assurance-vie ! Chefs d'entreprise, n'hésitez à me solliciter pour proposer à vos salariés ce vernis indispensable dans notre quotidien.



Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Le temps, c'est de l'argent. Soit il vient dans votre poche, soit dans celle d'un autre !



Inscrit au registre de l'ORIAS sous le n°18006142