Arnaud TÉQUI

Je m'engage à vos côtés pour vous accompagner dans l'organisation, la gestion et la transmission de votre patrimoine.

Je vous apporte mon expertise dans tous les domaines de la gestion patrimoniale, comme l'épargne, la retraite, la transmission, la défiscalitsation, le financement, la protection familiale ou la dépendance.

Je vous éclaire sur l'environnement juridique, fiscal et economique et vous tient au courant des nouveaux dispositifs legislatifs qui peuvent vous impacter ou qui ouvrent des opportunités de développement patrimonial.



A votre écoute, j'identifie avec vous vos objectifs et vos besoin à travers une démarche très structurée.

En fonction de vos projets et de vos contraintes, et après une analyse approfondie de votre situation familiale, professionnelle, fiscale et patrimoniale, je définis avec vous une stratégie adaptée à votre situation.



Je vous accompagne dans chaque décision d'investissement ou de gestion de votre épargne et je construit avec vous au fil de l'eau une relation basée sur la confiance et la transparence.

Dans un monde qui évolue, je vous accompagne à chaque étape de votre vie.