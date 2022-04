Arnaud TEXIER

Mes études, mes recherches et mes lectures personnelles m'ont permis d'avoir une culture du risque assez étendue. Aujourd'hui encore, mon emploi me permet de continuer à enrichir mes connaissances et par conséquent à améliorer mes capacités à proposer des mesures de prévention.



Je suis fortement inspiré par la culture Anglo-saxonne de la prévention ainsi que par les travaux sur la sociologie, la psychologie, la perception du risque et les comportements à risques (Kouabenan, Groeneweg...).



Je suis par ailleurs friand de toutes innovations et de toutes théories de cet ordre ainsi que par la recherche d'application potentielle à la prévention des risques.



Ainsi, je base ma démarche sur l'idée que la prévention ne relève pas exclusivement de prescriptions techniques, mais bien d'une construction socioculturelle s'appuyant sur une représentation commune du risque. Cela implique une culture de la prévention conséquente, c'est-à-dire, non seulement savoir, mais surtout comprendre les mécanismes ainsi que la mise en œuvre de processus de régulation sociale (démarche participative).



Après mes études, je me suis tourné vers la Fonction publique territoriale afin d'y apporter mes compétences notamment dans le domaine de la prévention des risques professionnelles.



Actuellement, je conseille et j'assiste la Ville de CENON sur les mesures à prendre pour prévenir les risques de diverses natures afin d'éviter les coûts humains, sociaux et économiques mais aussi dans le but de garantir la continuité du Service public.



Mes compétences :

Évaluation des risques

Risques chimiques

Risques industriels

Management environnemental NM ISO14001

Prévention des risques

REX

Gestion de crise

HSE

Déchets

OHSAS 18001

ISO 14001

Gestion des risques

Risques professionnels

Environnement

QSE

Risques technologiques

Réglementation ICPE