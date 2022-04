Arnaud VINCENT

Après avoir validé ma licence sciences de gestion (iae de Lyon)et effectué ma troisième année de licence à l'université de Hull (Angleterre), je décide de me porter vers les métiers des ressources humaines en intégrant le master RHO de l'iae de Lyon.



Au cours de ma première année j'ai l'opportunité de faire un stage de 4 mois au sein du bureau de recrutement Experts (groupe Adecco) en tant que chargé de recrutement.



A la suite de ce stage je décide de terminer mon master au au sein de l'université de Melbourne (Australie) en suivant la formation Human Resources & Management.



Après avoir soutenu mon mémoire de fin d'études sur la thématique de la gestion internationale des RH et sur la gestion des expatriés je choisi de continuer mon parcours en intégrant le groupe Solvay, plus précisément le HQ Europe de la Global Business Unit P&I.

Au cours de ce stage j'ai accès à l'ensemble des problématiques RH que l'on peut rencontrer dans ce type environnement, comme la gestion des emplois et des compétences, l'évaluation des AI, des RV, harmonisation des process RH (dans un contexte d'OPA amicale du groupe Rhodia), et encore bien d'autres choses.





