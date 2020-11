Arnaud VINÇOT

Compétences principales :



== Automatisme

- Siemens

Matériels : S7-300 (safety), S7-1200, S7-1500

Logiciels : Simatic Manager Step7, WinCC flexible, TIA Portal

Réseaux de terrain : Profinet, Profibus



- B&R : Automation Studio



- Télémécanique/Schneider :

Matériels : Série 7, Premium, M340, M258, Magelis

Logiciels : PL7-2, PL7-Pro, XBT- L1000, Unity, Vijeo Designer, SoMachine, Advantys



- Allen Bradley : RS Logix 5, 5000, FTView



== Supervision

- Vijeo Citect

- PCVue

- Topkapi



== Vision industrielle : Cognex Checker et InSight



== CAO

- Etudes électriques : See Electrical Expert V4, EPLAN P8, Autocad

- CAO 3D : Solidworks



== Développement

- Pack Office

- Langages de programmation : C, C++, C#

- Développement d'applications d'informatique industrielle.

- Bases SQL

- OS: Windows, Linux, Machines virtuelles

- Bases du développement Web

- Connaissances en électronique numérique et mécatronique



Anglais : écrit, lu et parlé



Mes compétences :

Automatisme

Électrique

Motion

Automaticien

See Electrical

Informatique industrielle

Mécatronique