Arnaud VIOGNE

Vérifie et optimise l'adéquation entre les moyens opérationnels à mobiliser et l'exposition aux risques des personnes, de l'environnement et des biens. Contribue à définir les documents opérationnels et les supports d'aide à l'intervention nécessaires au bon déroulement des opérations d'incendie et de secours et à la sécurité des acteurs de la chaîne d'intervention. Carrière résolument tournée vers la sécurité civile depuis 30 ans. développement de capacités d'adaptation, réaction efficiente, atteinte d'objectifs sous une démarche AMDEC.

Affinité pour la formation andragogique en qualité de consultant sécurité civile pour le CNPP Vernon, IFIS Rouen, GRETA Rouen, UDSP76, IFSI Dieppe, CCI, Communauté de communes et conseil municipal.



Mes compétences :

Anglais courant

Sécurité incendie

Rigueur

Management