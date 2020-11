Arnaud VOLATIER

Jeune diplômé avec expérience à l'international, je recherche un poste dans la qualité, la sécurité et l'environnement et également dans la conduite de projet.

Grâce à mes expériences dans des domaines très variés : Industrie plasturgique, agroalimentaire, décolletage et hôtellerie, j'ai acquis une grande faculté d'adaptation.

Je recherche également des postes en tant qu'adjoint de direction en hôtellerie/restauration et en professeur des écoles.



Mes compétences :

Ordonnancement

Normes Qualité

Audit qualité

Développement durable

Conduite de projet

Formation