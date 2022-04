Arnaud WLODARCZYK

A l'écoute du marché.

Disponible pour un poste à responsabilités.



De nature autodidacte, je cherche à partager mon savoir faire / savoir être avec une entreprise qui me confiera un poste à la hauteur de mes compétences.



Expert en sécurité incendie, sûreté et secourisme, grande résistance au stress, aisance relationnelle, prises de décisions, pédagogue et toujours positif, je serai un atout pour la structure qui me comptera parmi ses effectifs.



- Mon parcours :



12 années en sécurité incendie - sûreté, dont maintenant six en tant que manager, j'ai couvert la totalité des spécificités de ce domaine que je maîtrise : grande distribution, intervention sur alarme, événementiel, ICPE, ERP / IGH en passant par aéroport, port et établissements sanitaires.



Complété par 4 années de maintenance entretien général des bâtiments, des installations techniques et organes de sécurité.



Toutes ces missions m'ont permis d'acquérir une expertise de la sécurité-sûreté et des marchés, notamment sur la Côte d'Azur. Et également sur la partie technique du métier.



Ma passion pour ce métier et mon implication font de moi un challenger en constante évolution. C'est pourquoi, je me remets toujours en question.



- Mes objectifs :



Coordinateur SSI

Spécialisation QSSE

Attestation de prévention niveau 2



- Mes diplômes :



Formations sécurité incendie SSIAP 1, 2 et 3, CQP APS, PSE 1 et 2, EPI/ESI, SST, H0B0, Baccalauréat professionnel chaudronnier/soudeur. BEP/CAP chaudronnier - soudeur et plasturgie. Agrément CNAPS surveillance humaine ou par systèmes électroniques.



Mes compétences :



Démarque inconnue.

Vidéosurveillance. Sureté.



ERP / IGH, code du travail, ICPE.



Management de grandes équipes (50 pers), formation, pédagogie, gestion des conflits, gestion de crise, SSIAP...



Gestion de la relation client, recrutement, planification et suivi qualité.



L'évacuation adaptée à la nature des lieux. L'accessibilité aux PSH.



Le règlement de sécurité incendie dans ses textes (notices de sécurité).



Document unique.



Réglementation ICPE

Gestion du risque

PSE1

Sécurité incendie

Pédagogie

Sécurité

Formation

ERP

PSE2

Protection incendie

Management

Secourisme

Prévention

Evénementiel

Gestion de crise

Maintenance et travaux neufs

Industrie

HSE

Planification

IGH

Zone portuaire

Grande distribution

Sûreté

Vidéo surveillance

Aéroportuaire

Document unique

Veille réglementaire

Analyse des risques

Code du travail

Évacuation

Accessibilité