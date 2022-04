Après avoir été plus de 10 ans salarié dans le monde de la communication et du marketing, et grâce à une formation adéquate dispensée par un organisme reconnu, je propose aujourd’hui mes conseils et services en tant que community manager indépendant.



Stratégie de communication web, création de ligne éditoriale, rédaction de contenus, planification de votre présence digitale tout ceci afin d’accroitre votre visibilité sur les réseaux sociaux.



Pour avoir davantage de détails sur les missions que nous pouvons réaliser ensemble, n’hésitez pas à me contacter par message ou par mail sur arnaud.zappoli@hotmail.fr.



Mes compétences :

Études marketing

Marketing

Suite adobe

Relations Presse

Réseaux sociaux

Community management

Administration réseaux

Communication