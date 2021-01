Arnault BOURGEOIS

Dans le management d'équipe en agro-alimentaire depuis 2003, j'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs entreprises de tailles plus ou moins importantes (de 30 à 300 salariés). Ces différentes expériences m'ont permis d'augmenter mon expérience de management et d'organisation d'atelier de production.

Dans ces différentes entreprises, j'ai acquis différentes connaissances dans plusieurs produits alimentaires (fromage, salaisons, fruits et légumes, produits transformés).

Je suis actuellement en poste dans une entreprise qui pratique le Lean Management avec de nouveaux indicateurs, des animations de groupe de travail et la recherche d'augmentation du TRG toujours en ligne de mire.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Management

Lean management

Gestion de la production