Arnault TREMOLET

Docteur en ingénierie Aéronautique. Je possède un parcours et des compétences riches et fortement multidisciplinaires dans le domaine de l'ingénierie aéronautique et spatiale.

De formation universitaire, j'ai suivi des cours dans deux masters renommés. Un premier master recherche, en physique théorique et astrophysique, puis un second master professionnel en ingénierie spatiale. Ces formations m'ont porté vers le domaine de la modélisation multi-physique et de la conception avant-projet, concrétisée par un stage passionnant chez Thales Alenia Space à Cannes.

Mon expérience la plus marquante et la plus valorisante est mon doctorat à l'ONERA, l'Office National d'Etude et de Recherche Aérospatiale. J'ai pu acquérir une expertise essentielle dans la modélisation des appareils à voilure tournante tels que les hélicoptères. Mais aussi en matière de méthodologie de conception de d'optimisation multidisciplinaire, multi-variables et multi-objectifs. Ce sont des thèmes forts essentiels pour la conception moderne de systèmes complexes.







Mes compétences :

VBA

C

C++

Excel

Visual studio

Modélisation multi physique

Optimisation Multivariable / Multiobjectifs

Catia

Eclipse RCP

ModelCenter

Blender

UNIX

Matlab

Modélisation statistique