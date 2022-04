Aro RAMAROTAFIKA

Ingénieur Hydraulique et fluides, je dispose d'une double compétence en Conception et Développement Informatique.

J'ai acquis une grande capacité d’adaptation dans divers domaines du fait de mon parcours professionnel.



Spécialités : Conception et développement informatique, Mécaniques des fluides, étude hydrodynamique et aérodynamique (simulation et modélisation numérique), Système d'informations géographiques (SIG).



Mes compétences :

Hydraulique

Mécanique

SIG

CAO/DAO

Hydrolien

Mécanique des fluides

Maritime & offshore

JavaScript

MySQL

HTML 5

CSS 3

PHP

Java EE

MATLAB

Modélisation numérique

Développement informatique

Simulation numérique

Microsoft SQL Server

C#