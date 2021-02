Arthur BERZIERI

Ingénieur en Informatique créatif et proactif, aujourd’hui Scrum Master et précédemment lead d'équipe agile et responsable technique transverse, je suis passionné par le digital depuis mes jeunes années. Mes diverses expériences dans le milieu du web notamment m'ont permis d'acquérir des compétences diverses et variées.

Mais au-delà de la technique je me destine à une carrière dans le management.



- Expériences dans le digital approfondies.

- Responsable Technique

- Lead d'équipe proactif

- Passionné par les nouvelles technologies et notamment celles JavaScript.

- Mes spécialisations : Fullstack JavaScript (jQuery, nodeJS, BackboneJS,...), HTML & CSS, Java, PHP, MySQL, Oracle, MongoDB, Ruby on Rails ...

- Maîtrise les Services, Softwares et CMS : Adobe Experience Manager, Suite logicielle Adobe, Git, SVN, Adobe CQ5, java, Joomla, Wordpress, Google (AdSense, AdWords, Google Map), social connect...



- Langues : Anglais (professionnel), Français (langue natale), Russe



Mes compétences :

PHP

HTML

CSS

CSS 3

JavaScript

Ruby on Rails

JQuery

HTML 5

Adobe Dreamweaver

MySQL

Adobe Photoshop

PostgreSQL

Web design

WordPress

NodeJS

Microsoft Windows 2000 Server

Linux Debian

HAML

Eclipse

C Programming Language

Asterisk

Apache WEB Server

SVN

Git

Ajax

Joomla

Backbone.js

Java

Adobe CQ5

Kanban

Encadrement

AngularJS

Agile Scrum

Agile Development

Management

Adobe Expericence Manager 6.2

Safe