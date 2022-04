Arthur BISCH

Ingénieur en informatique, j'ai désormais 5 ans d'expérience dans le management de projets digitaux. J'ai une expertise toute particulière sur le serious gaming, la réalité virtuelle, les applications web / mobiles et les outils e-learning.



Mes atouts principaux :

► Maîtrise des indicateurs : coût, délais et qualité

► Management et animation d’équipes pluridisciplinaires

► Connaissance des méthodes de co-conception et des cycles d’évaluation utilisateur

► Développement multi-plateformes (smartphone, tablette, PC) et multi-système (Windows, MAC, iOS, Android, Windows Phone)

► Prise en main de multiples technologies : Casques de Réalité Virtuelle (Oculus Rift, HTC Vive, FOVE), Systèmes d’Eye-Tracking (Tobii Eye X, SMI, Ergoneers Dikablis), Systèmes de Motion Capture (Vicon, Xsens, Kinect, Leap Motion), Lunettes 3D stéréoscopiques (zSpace), Gants de données (Perception Neuron)



Mes compétences :

Office

Photoshop

Illustrator

InDesign

Flash

3D Studio Max

Shiva 3D

Unity

Virtools

XHTML

CSS3

Javascript

PHP

C++

JAVA

Lua

PL/SQL

Access

Oracle

Drupal

Joomla

Wordpress

Final cut

Catia

Inventor