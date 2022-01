Arthur HEYNARD

Passionné de nouvelles expériences, d'idées novatrices et de projets qui sortent de l'ordinaire, j'ai toujours dans le cadre de mes études et auparavant dans mes activités personnelles, essayé de créer, d'innover, d'entreprendre.



De part cette expérience de vie, depuis la musique au développement web, je suis très familier avec le fait de créer un projet et expert dans l'art de le mener à bien.



J'aime travailler en équipe, découvrir les membres qui la composent, apprendre de leurs expériences et mettre leurs qualités à profit du mieux possible dans le cadre du projet à réaliser.



Mes compétences :

Unity 3D

Microsoft .NET

Django

CSS 3

HTML 5

Python

Gestion de projet

Git