Arthur PLAINGUET

Après avoir été conseiller clientèle à distance d'abord chez DARTY pendant un an puis à la MAIF depuis début 2015 , je recherche à présent un poste de commercial (itinérant de préférence) offrant de plus larges perspectives.

Issu d'une formation marketing & commerciale, j'espère a moyen terme occuper un poste de manager/chef de vente et plus long terme, me spécialiser en coaching et formation managériale.



Mes aptitudes sociales et ma capacité d'adaptation me permettent d' entretenir de très bonnes relations avec mes collaborateurs et mes clients et de véhiculer une image positive et professionnelle de l'enseigne que je représente.



Le basketball et le piano sont mes passions depuis plus de 15 ans et représentent bien plus que des loisirs à mes yeux. Ils m ont apporté l esprit d équipe et de compétition d une part et la créativité et l'inspiration d'autre part.



Mes compétences :

Gestion de conflits

Négociation commerciale

Développement personnel

Sociable

Création

Coaching

Merchandising, Vente, Marketing & communication, A