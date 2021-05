Aryj BEN YOUSSEF

Ingénieur en génie informatique diplômée de l'Ecole Supérieure PRivée d’Ingénierie et de Technologie.



J'ai suivi un parcours académique technique mais ayant une grande appétence pour le domaine technico-commercial, j'ai décidé d'orienter mon parcours professionnel dans ce sens.



Aujourd'hui, je suis passée du commerce au consulting technico-fonctionnel, pour être au plus proche des clients et de leurs projets novateurs.



Mes compétences :

C

Linux embarqué

Informatique embarquée

Mobile

Prospection commerciale

Recrutement IT

Développement web

Java EE

Microsoft .NET

Java

AMOA SI

Planisware