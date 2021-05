Asgar GADIA

De formation en Gestion et management (Master 2 gestion d'entreprise/science du management), jai acquis une expérience de 25 années dans des environnements de travail et des secteurs d'activités divers et variés.



Après avoir travaillé dans la gestion des centres de profits, le management déquipes pluridisciplinaires, jai ensuite pu me familiariser avec les méthodes de gestion de secteur, dauditeur interne et de développement de projets en tant que responsable de région, directeur de multi site et directeur commercial.



Aujourdhui, je souhaiterais mettre mon expérience et mes compétences au service des PME et PMI, afin d'apporter une valeur ajouter dans la gestion opérationnelle, la méthodologie, le management et le développement de votre activité.



Compétences



Gestion opérationnelle, Management, Développement, Restructuration, Mise en place des

process et des procédures

Négocier auprès dinterlocuteurs de haut niveau et établir des partenariats

. Formation en Management Opérationnel, l'esprit de l'excellence opérationnelle et la culture du résultat.

Animer, fédérer et mutualiser les équipes opérationnelles autour de projets de développement et innovants

Gérer financièrement des centres de profits , des multi sites et optimiser la rentabilité

Définir et décliner la stratégie en objectifs opérationnels et planifier les plans daction



Mes compétences :

Management

Formation

Gestion de projet

Auditeur interne

Gestion multi sites

Chef de secteur

B to C

Multi sites

Responsable de secteur

Développement commercial de l'entreprise

Management d'équipes pluridisciplinaires

Centres de profits

Relation clients

Restructuration d'entreprise

Management opérationnel et hiérarchique