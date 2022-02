Asma KOUCHAD

Bonjour,



Je suis à la recherche d'un poste technicienne de maintenance industriel, de méthode ou dans un bureau d'étude en tant que technicienne supérieure de génie industriel et maintenance.



Ma motivation, mon dynamisme, ainsi que mon objectivité sont des compétences indispensables que je souhaiterais inscrire dans un travail réel.

Je suis quelqu'un de sociable, digne de confiance, et avec une grande capacité d'adaptation.



Si vous trouvez mon profil correspond à votre recherche n'hésitez pas de me contacter s'il vous plaît.



merci.



Mes compétences :

Project Management

3D

Autodesk Inventor

Solidworks

Autocad

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Maintenance industrielle

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Gestion de la qualité

AMDEC

Qualité

Gestion de la production

Thermodynamique

Méthode agile

Electronique

Mécanique

Electrotechnique

Mécanique des fluides

5S

Gestion de projet

Méthode SMED

Gestion de maintenance

Normes Qualité

Energie

Energies renouvelables

Conception

GANTT Project

CAO