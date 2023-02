Assunta VINCENT

Bonjour,



Diplômée au titre de Réceptionniste en Hôtellerie, j'ai réalisé des stages dans un hôtel 4 étoiles au Mercure Bordeaux Gare St Jean. Par la suite, j'ai signé un CDD à la Résidence Orféa Bordeaux où j'assurais l'accueil du personnel de la SNCF et des voyageurs en ruptures de correspondances.



Je travaille en ce moment pour un groupe d'hôtel.



Je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité de travail dans le domaine de la réception.



Pour plus d'informations, vous pouvez consulter mon CV en ligne, ou simplement me contacter sur rcp.avincent@gmail.com



Mes compétences :

Hôtellerie

Facturation

Accueil des clients

Conciergerie

Service client

Accueil physique et téléphonique