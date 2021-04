Astrid MAREC

Résumé de mon parcours :

Un parcours professionnel de 10 ans, riche d’expériences variées dans des secteurs multiples, m’a permis d’acquérir des compétences transverses solides et une grande capacité d’adaptation.

Une expérience en management opérationnel certes diffuse mais une capacité à animer et à accompagner éprouvée.

Une volonté permanente d'apprendre et de me former sur de nouveaux périmètres et logiciels.

Avec pour fil rouge ces maitres mots : la qualité et la formation (l'auto-formation).



Mon projet professionnel :

Je souhaite aujourd'hui intégrer le Service Qualité d'un Service Relation Client afin de remplir des missions opérationnelles d'audit de la qualité de la relation client, des actions correctives de formation et d'amélioration des compétences, d'animation et d'accompagnement auprès des conseillers clients.



Compétences autres :

Bureautique : Pack Office, outils collaboratifs, CMS

Logiciels de graphisme/édition/montage vidéo et programmation web



Qualités personnelles :

Polyvalence, adaptabilité, sens de la qualité et de l’écoute, rigueur et organisation, aptitudes relationnelles et rédactionnelles, gestion multi-projets



Mes compétences :

Gestion de projet

Édition

Communication

Rédaction

Graphisme

Audit qualité

Formation

Management de la qualité

Webmaster

Amélioration de process

Animation d'équipe