Aubert PIERRICK

- Formation initiale en management + 7 ans d’expérience professionnelle.

- Manager dynamique de terrain aimant relever les défis.

- Aisance dans la gestion des centres de profits, réseau.

- Grande capacité de réactivité et d'anticipation, sens relationnel affirmé.

- Capable de mettre en place des organisations performantes, une animation commerciale.

- Sens de l'organisation, de l'efficacité opérationnelle et du service client.

- Valeurs managériales fortes : monter en compétences des collaborateurs.

- Engagement et implication vis à vis de l'entreprise.





Mes compétences :

Word

Access

Excel

Powerpoint