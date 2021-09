Aubin Denis KOUAME

Technicien Spécialisé en gestion hôtelière option hébergement et venant de terminer un cycle Ingénieur en marketing et management, je suis sociable, rigoureux au travail, mobile, discret; j'aime les échanges, le contact avec d'autres personnes, je suis surtout passionnée de découverte, de tourisme et de tout ce qui concerne l'hôtellerie, par la vente et la négociation.



Mes compétences :

Informatique

Assistant ressources humaines

Bureautique "Word, Excel, PowerPoint, Publisher"

Receptionniste en hôtellerie ou chargée de cl

Housekeeping

Conciergerie de luxe

Assitance de direction

Assistante commerciale marketing et Yield

Internet

Rigueur

Discrétion

Persévérance

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel