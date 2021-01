Aubry PRIEUR

Responsable de la gestion de la coopérative:

- Gestion administrative, financière et humaine de la coopérative

- Analyse stratégique, gestion et développement d’entreprise

- Cadre juridique des SCOP



Consultant: chargé des études, diagnostics, états des lieux de territoire, de projet ou de politique. Je propose également une formation sur la gestion du fait religieux dans le secteur privé. J'accompagne les entreprises de l'ESS dans leur diagnostic de bonnes pratiques et dans l'élaboration d'un plan de progrès.

Je participe également à la consultation des parties prenantes d'une organisation (secteur public ou privé) : les bénéficiaires, usagers, salariés, consommateurs, dirigeants, porteurs de projets, etc. grâce à la mobilisation d’outils d’enquête ou de plateformes de participation.



Attiré par les nouvelles technologies et l’innovation sociale, j'accompagne et évalue des projets innovants tels que Voisin-Age des Petits frères des Pauvres, les budgets participatifs des villes et bailleurs (RIVP) via une plateforme Opensource.



Mes compétences :

Statistique

Gestion de projet

Évaluation des politiques publiques

Diagnostic socio-économique

Cartographie

Enquêtes qualitatives et quantitatives

Gestion d'une PME

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Gestion financière

Bonnes pratiques de l'ESS

Laïcité

Gestion du fait religieux en entreprise

Open Source

Bootstrap

JavaScript

JQuery

CSS 3

HTML 5

Ruby on Rails

Ruby

Ajax

SQL