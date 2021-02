Jeune Femme de 36 ans dynamique et volontaire.



Une bonne une capacité d'adaptation et de gestion de personnel avec l'expérience de mon travail actuel: Responsable administrative et financière.



Mise en place comptabilité analytique, bilan travaux de fin d'exercice complet.... élaboration de A à Z du budget... présentation au Conseil d' administration. .....



J'aime les challenges ...

Et les nouveautés. . J apprends vite et je m'adapte vite .... A vous de voir !!!!



Je reste à votre disposition pour un éventuel contact.



Aude CARDEILHAC



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Management

Regisseur de recette

Etablissement des comptes annuels