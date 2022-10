Aude KOEMMERER

Titulaire du bac en 2007, je découvre le monde de la grande distribution lors de contrats étudiants. Je m’y sens bien et décide de poursuivre mes études dans ce secteur d’activité. Après l’obtention de mon DUT en Techniques de Commercialisation, j’intègre l’hypermarché Carrefour Ecully en alternance, et un an plus tard je suis Stagiaire Manager Métier à Carrefour Givors.



Ces deux années passées chez le leader européen de la grande distribution me permettent de développer de nombreuses compétences, telles que l’organisation, la rigueur, la gestion du temps mais m’apprennent également à gérer une équipe et un centre de profit. J’y vis des moments forts, notamment ma participation aux travaux du magasin pilote Carrefour Planet, puis le déploiement de ce projet à Carrefour Givors.



Ayant toujours envie d’apprendre et de monter en compétence, je fais le choix de quitter mon poste pour intégrer le monde de la finance, un secteur qui me permettra de mettre à profit mes connaissances et de les développer chaque jour davantage.



Ouverte sur le monde, je suis curieuse d’apprendre et découvrir de nouveaux horizons.