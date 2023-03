Aude RESSOT (OKOME ABESSOLO)

Bonjour,



Je suis titulaire dun Titre Professionnelle (TP) de Conseillère en Insertion Professionnelle (CIP), avec une expérience de 2 mois et demi que jai acquise lors de mes stages.



Je suis actuellement à la recherche de mon premier emploi dans ce domaine.



Au cours de mes deux stages en entreprise, jai accompagné les salariés dans leurs parcours dinsertion sociale et professionnelle notamment par la recherche des logements , des offres demplois et des formations.

Jai aussi mené des entretiens de diagnostic partagés afin de définir les projets professionnels des salariés et de déterminer les freins liés à lemploi.

Jai également animé des ateliers thématiques pour favoriser linsertion professionnelle des stagiaires.



Mes qualités relationnelles notamment découte, de communication et mon goût pour le travail en équipe font de moi une personne déterminée pour ce métier.