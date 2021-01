Aude RIOU - DUVAL

Clé de voûte de la relation assureur-assuré, le professionnel de la vente des produits d'assurance est un homme de contact.

Une personnalité affirmée doit se doubler d'une grande capacité d'écoute. Le commercial dans l'assurance aime conseiller les autres, il a le goût de la vente et la culture du résultat. Il est vif d'esprit et prompt à déceler les attentes et les besoins de chacun. Ses interlocuteurs se sentent vite compris et en confiance. Son dynamisme vient compléter ces qualités relationnelles



Mes compétences :

Force de proposition

Vente

Travail d'équipe

Performance

Gestion

Ecoute

Management

Organisation

Dynamisme

Assurance