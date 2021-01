Aude SCHILLINGER

Après une quinzaine d'années en tant que juriste conseil dans différentes structures en lien avec le spectacle vivant, la production cinématographique, l'environnement, les nouvelles technologies, l'habitat en ossature bois et le nautisme, c'est naturellement que je me suis tournée vers l'accompagnement.



Comme le disait Victor Hugo, “La liberté commence où l’ignorance finit!”



Intimement convaincue que chaque personne à toutes ses ressources en soi et que la connaissance de soi-même est primordiale pour avancer sur le chemin de la vie et s'adapter à son environnement, mes accompagnements personnalisés, baignés dans une énergie positive, mêlent différentes disciplines et ont pour finalité :

- une respiration plus sereine,

- un envol vers une réelle relaxation,

- un équilibre esprit-coeur-corps retrouvé,

- une prise de conscience de ses propres ressources et de ses qualités,

- la perception de ses besoins et de ses valeurs,

- d’abaisser les barrières et d'effectuer des sauts d’obstacles vertueux,

- plus d’autonomie,

- plus d’attention et de vie en pleine conscience,

- votre alignement



Mes compétences :

Conseil

International

Spectacle vivant

Sport

Organisations humanitaires

Management

Droit

Gestion de projet

Audiovisuel