Audrey BIGUET

Après un cursus linguistique et plusieurs expériences auprès des enfants, j'ai décidé de suivre une formation dans le transport afin de me reconvertir.



Mon expérience dans le transport est courte mais je suis très motivée et souhaite développer mes connaissances !



Je recherche toute expérience enrichissante en exploitation.



Mes compétences :

Création de site web

Microsoft Office

VisualSubSync

Trados

Adobe Photoshop CS6

Rédaction

Planification

Graphisme

Réglementation Sociale Européenne

Réglementation Professionnelle Française

Tarifs groupage

Douanes

Coûts des transports

Plans de chargement

Incoterms

Litiges

Sécurité

Organisation de tournée messagerie

Contrats type

Planning

Bourses de fret

Documents d'accompagnement

Palettes

Types de véhicules et caractéristiques

Charge Utile, PMA, PTAC et PTRA

Taxes et poids par essieu

Géographie Française et Européenne

Bulletin de salaire

Comptes de résultats et bilans

Simulation d'exploitation