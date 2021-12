Audrey CHAMBON

Artiste du verre, je crée sur commande des oeuvres en verre sur mesure pour les entreprises, particuliers, événements éphémères... Ma ligne artistique est une combinaison de verre, d'originalité, de goût et d'harmonie. Je travaille sur les mouvements et les flux afin de libérer les énergies et les vibrations d'un lieu et leurs occupants. Avec une oeuvre en verre dont la dynamique des flux est centrale, je crée une atmosphère apaisante, créative, bienveillante, puissante, audacieuse... Lors de ce processus, je porte des intentions dans l'oeuvre et propose aux client-es de rentrer avec moi dans cette démarche d'intentionnalité afin de renforcer les effets de la création qu'ils ont choisi d'accueillir.



Mes compétences :

Dépose, création, restauration, pose de vitraux

Direction artistique