Audrey COMMUNIE

« La vocation, c’est avoir son métier pour passion » (Stendhal)

Et c’est cette vocation qui m’anime depuis plusieurs années déjà.

Diplômée d’un master en droit du travail, c’est tout naturellement que je me suis orientée vers les Ressources Humaines. Chacune de mes expériences professionnelles précédentes a en effet permis d’affiner un peu plus chaque fois la direction que je souhaitais donner à ma carrière.

Désormais Responsable RH, je bénéficie de plusieurs années d’expérience acquises au sein de secteurs d’activités variés (industriel, commercial, consulting…)

Plus récemment, désireuse de m’enrichir professionnellement et personnellement j’ai rejoins un programme de développement des talents à l’international qui m’a permis d’accroitre mes compétences auprès de sociétés basées au Royaume-Uni, découvrant ainsi de nouveaux enjeux et cultures de travail.

Forte de cette nouvelle expérience, je suis depuis mon retour à la recherche d’un nouveau poste en RH (idéalement situé en région Haute-Savoie/bassin Genevois)

Curieuse et animée par une logique d’amélioration continue, je mets également cette période à profit en suivant différentes formations en E-Learning (Management, développement RH, SIRH…)



N’hésitez pas à prendre contact si vous souhaitez échanger sur mon profil, ou sur des sujets d’actualités RH/Juridiques/social…



Mes compétences :

SAP HR

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel