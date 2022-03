Audrey GARROUSTE

Bonjour et bienvenue!

Ma double formation tournée vers l’enseignement et la protection des espaces naturels sensibles illustre mon plaisir de transmettre des connaissances et mon désir d'agir pour la protection de notre planète.



Après plusieurs années comme professeure des écoles, j'ai trouvé dans la médiation scientifique un moyen de nourrir ma curiosité intellectuelle tout en sensibilisant un large public aux thématiques de l'éducation à environnement et au développement durable.



Je souhaiterais aujourd'hui continuer dans cette direction en me tournant vers l'économie sociale et solidaire et les ressourceries pour occuper un poste fait d'échanges, de nouveautés et de sens. La suite logique de mes différentes expériences associatives et de mes années de vie en Afrique où la société de consommation n'a pas encore tout envahi.



Vous avez pour projet de monter une ressourcerie ou chercher à développer les activités d'une ressourcerie déjà existante? Contactez-moi sans hésiter!



Audey Garrouste



Mes compétences :

Création et animation d'activités pédagogiques

Gestion de projet