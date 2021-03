Audrey GOULERET

Professionnelle et digne de confiance, je suis à la recherche d'un poste d'assistante de direction qui me permettrait de mettre à profit mes connaissances et mes compétences.

Disponible immédiatement

Compétences-clés : assistanat, contact client, vente, accueil, conseil



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Encadrement

Notions en immobilier

Téléprospection

Travail en équipe

Formation

Vente

Assistance administrative

Organisation

Microsoft Office

Assistanat commercial

Relation fournisseurs

Réactivité

Assistanat de direction

Ressources humaines

Facturation