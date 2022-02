Audrey GUEZENNEC

Bienvenue !



Passionnée par la web, j'adore cet univers en perpétuel mouvement! Je souhaite avant tout échanger, partager sur mon domaine professionnel avec des professionnels du secteur web, des passionnés,ou encore des amateurs.



En freelance depuis 1er janvier 2011, je propose différents services dédiés à la communication numérique: essentiellement de la gestion de contenu, de la rédaction web, et du community management.



A bon entendeur : je suis toujours à la recherche de partenaires de qualité (agences de communication, graphistes, développeurs,...) pour travailler sur des projets créatifs et ambitieux. Vous êtes surchargé, n'hésitez pas à faire appel à moi ! Et je suis également ouverte à toute proposition professionnelle (en freelance ou non!).



Vous avez un projet web? Je vous accompagne à sa réalisation et sa concrétisation. N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse.

Je suis toujours à la recherche de nouvelles opportunités!



Au plaisir d'un éventuel futur contact...



Pour me contacter :

contact(@)gua-communication.com



Mes compétences :

Communication

Communication web

Gestion de projet

gestion de projet web

Internet

Motivée

Projet web

Rédaction

Rédaction web

Stratégie

Valorisation

Veille

Web

Web-marketing

Webmarketing

Community management