Audrey MAUGEIN

A la fois psychologue et juriste de formation, j'ai orienté ma carrière professionnelle dans le secteur de la Protection de l'Enfance à différents postes (éducatrice, psychologue, chef de service) et à différentes étapes de la vie de l'enfant (accueil mère enfant, pouponnière, MECS, lieu de rencontre parents/enfants).

Ces 12 années dans ce secteur, puis ces 5 dernières années à un poste de responsable m'ont permises, entre autre, d'acquérir une connaissance fine du développement de l'enfant, des problématiques personnelles et familiales liées à ce champ, de la législation, du cadre légal, des politiques sociales et départementales. Par ailleurs, j'ai développé des compétences dans les diverses missions liées au statut d'un poste à responsabilité (management d'équipes, mobilisation de celles-ci, actions à mener,à piloter, à faire valoir en interne et en externe, démarche qualités...).

Aujourd'hui, je me trouve en recherche active d'un poste similaire et souhaiterais vivement mettre à profit mes qualités et mon savoir-faire dans une nouvelle expérience professionnelle. Releveuse de défis, un nouvel élan donné à ma carrière serait source d'épanouissement.



Mes compétences :

Planification, coordination des démarches éducativ

Connaissance des textes régissant la protection de

Management d'équipes pluridisciplinaires