Audrey PENEAU-LASSALLE

Mon parcours professionnel s'articule autour de 3 axes majeurs :

- le développement des compétences, par la formation et le partage d'expériences

- l'animation de réseaux

- l'écoute et la satisfaction des parties prenantes



Dans le cadre de mes missions, j'attache une importance particulière à l'accompagnement des équipes et à la co-construction avec les acteurs.



Je pratique et partage une veille rigoureuse et m'appuie sur la coopération avec l'écosystème : centres de ressources, benchmark et audits croisés avec des confrères...



La réforme de la formation professionnelle nous offre une belle opportunité de progresser ; saisissons-la ensemble !