Audrey RAMADANOSKI

Dotée d'un BTS comptabilité gestion des organisations, obtenu en 2007 je suis assistante de gestion. Disposant d'une expérience de plus de dix ans dans le domaine de la comptabilité et du secrétariat , tout d'abord au sein d'une multinationale "SCHNEIDER ELECTRIC" puis de cabinets comptable comme "ODICEO" ou encore "IN EXTENSO" et enfin au sein de PME comme "REFFAY", polyvalente, je maîtrise aussi bien les procédures et démarches administratives et comptables d'une entreprise que celle d'un portefeuille client.

Je suis sociable, appliquée, dynamique, organisée et attentive.



Mes compétences :

Comptabilité

Secrétariat