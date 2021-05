Audrey SOUTENARE

Je suis titulaire d'un BAC comptabilité, gestion et d'un titre de formation GESTIONNAIRE DE PAIE.



Actuellement en poste au sein du groupe international ADP GSI en tant que Assistante et support aux experts des solutions ADP sur lensemble des offres Adp France, Leader ACE .



ADP propose des solutions de RH et de paie.

Si vous avez besoin de connaitre nos programmes et solution ADP nhésitez pas à me contacter.



Domaines:

Ressources humaines

Gestion administrative du personnel

Gestion des temps

Déclarations sociales et fiscales

Normes RGPD

Droit du travail

Support Juridique

Outils de requetes

Offres WEB HRV DECIDIUM ...