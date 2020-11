Audrey SPERTINI

Tout a commencé aux JO de Vancouver en 2010 lorsque l'on m'a proposé un poste de Superviseur des système autobus. Ce fût le déclic et le début de ma carrière dans l'événementiel.



18 mois plus tard, à 31 ans, je reprenais mes études pendant 3 ans pour obtenir un master en management du sport. Pendant ces années j'ai travaillé aux JO de Londres et ai même été à la tête du département accréditations des Jeux Equestres Mondiaux 2014.



Mes expériences professionnelles associées à mes hobbies et intérêts m'ont permis de développer de nombreuses compétences indispensable à l'organisation d'événements sportifs:

- La flexibilité

- Ne pas avoir peur du changement

- L'ouverture d'esprit

- Les longues journées de travail

- L'adaptation à toute situation



Aussi les voyages, seule, me poussent à surmonter mes appréhensions et les situations peu confortables. Ils me rendent plus sûre de moi et permettent de faire des rencontres très enrichissantes et m'ont même permis, lors de mon voyage au Canada, de trouver mon orientation professionnelle.



De retour de mon dernier voyage depuis mi-mars (un tour du monde de 5 mois / 7 pays) je suis à présent entièrement disponible pour participer à l'organisation d'un événement international, dans les transports, l'hébergement ou les accréditations.







Mes compétences :

Management

Passionnée de Sport

Leadership

Adaptabilité

Connaissance Multi Disciplines

Connaissance Multi sites

Flexibilité