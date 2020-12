Audrey TRICHAUD

FORMATRICE FOAD



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES EN ENSEIGNEMENT ET FORMATION:



2019-2020 : formatrice en FLE (auprès de trois personnes, avec AZ FORMAKTION AVIGNON 84) ;

Depuis sept. 2012 : professeur de mathématiques, aide aux devoirs toutes matières sauf Allemand, Italien et Latin, auprès d'une quinzaine d'élèves, jusqu'à la Tle, pour PYTHAGORE NHK, AVIGNON 84 ;

Sept. 2013 Juin 2014 : enseignante en mathématiques Tle S et ES, pour LAUREAT STARCO CLICHY 92 ;

Mars 2013 Mai 2013 : enseignante en mathématiques seconde, pour KEEPSCHOOL PARIS 75 ;

Avril 2010 Juillet 2012 : professeur de mathématiques, anglais et français, auprès de 9 élèves, du CE1 à la seconde, pour ATHENA (association de soutien scolaire) APT 84.