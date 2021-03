Audrey VARLET-ANDRÉ

J'ai pris mon envol à l'étranger et je continue en France, je parle donc très bien l'anglais puisque pratiqué pendant 5 ans dans une société en Angleterre; j'ai la particularité de croire que tout est possible si l'on s'en donne les moyens. J'aime à entreprendre de nouveaux projets, à développer de nouvelles idées. Je cultive la différence et je n'hésite pas à me remettre en question pour avancer dans la vie!

Je suis polyvalente et déterminée.



Mes compétences :

Négociation

Incoterm

Entreprenariat

Puériculture

Gestion d'équipe

Administration des ventes

Key account management

Commerce international

Comptabilité générale

Gestion administrative

Ressources humaines